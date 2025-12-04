ЗУНУ і Національна академія статистики, обліку та аудиту підписали договір про співпрацю
Західноукраїнський національний університет та Національна академія статистики, обліку та аудиту уклали договір про співробітництво, спрямований на розвиток спільних освітніх, наукових та інноваційних ініціатив.
У межах підписаної угоди сторони домовилися про реалізацію спільних наукових досліджень і проєктів, організацію академічних обмінів між здобувачами освіти та науково-педагогічними працівниками, проведення конференцій, семінарів, круглих столів і науково-практичних заходів, участь у розробці освітніх програм та підвищенні якості професійної підготовки фахівців, розвиток партнерства в галузях статистики, фінансів, обліку, аудиту, цифрової економіки та суміжних сфер.
Співпраця сприятиме підвищенню конкурентоспроможності студентів, активізації наукових досліджень і розширенню можливостей для реалізації спільних проєктів на національному й міжнародному рівнях.
Укладання договору є важливим кроком у зміцненні партнерських зв’язків між ЗУНУ та НАСОА, відкриваючи нові перспективи для розвитку освітнього середовища та наукової спільноти.