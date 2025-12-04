Західноукраїнський національний університет та Національна академія статистики, обліку та аудиту уклали договір про співробітництво, спрямований на розвиток спільних освітніх, наукових та інноваційних ініціатив.

У межах підписаної угоди сторони домовилися про реалізацію спільних наукових досліджень і проєктів, організацію академічних обмінів між здобувачами освіти та науково-педагогічними працівниками, проведення конференцій, семінарів, круглих столів і науково-практичних заходів, участь у розробці освітніх програм та підвищенні якості професійної підготовки фахівців, розвиток партнерства в галузях статистики, фінансів, обліку, аудиту, цифрової економіки та суміжних сфер.

Співпраця сприятиме підвищенню конкурентоспроможності студентів, активізації наукових досліджень і розширенню можливостей для реалізації спільних проєктів на національному й міжнародному рівнях.

Укладання договору є важливим кроком у зміцненні партнерських зв’язків між ЗУНУ та НАСОА, відкриваючи нові перспективи для розвитку освітнього середовища та наукової спільноти.

