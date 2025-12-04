Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 3 грудня перед в’їздом в місто Копичинці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції.

Про це повідрмляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході перевірки стало відомо, що близько 4:20 водій автопоїзда MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, допустив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель села Котівка 1959 року народження. Чоловік переходив дорогу у забороненому місці.

Його з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні. Водій попередньо був тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Подобається це: Подобається Завантаження…