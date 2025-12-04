Трагічний випадок трапився в селищі Велика Березовиця 3 грудня близько 20:00. Повідомлення про задимлення в одному з приватних будинків надійшло до диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

Про це інформує ГУ НП у Тернопільській області.

На місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Пожежники, потрапивши всередину задимленого приміщення, виявили бездиханне тіло 60-річної жінки, яка мешкала у будинку та пересувалася на колісному кріслі.

З’ясувалося, що в одній з кімнат через коротке замикання електроподовжувача почалося тління побутових речей.

Родичі у момент виникнення пожежі були на роботі, а коли повернулися, то у помешканні вже був густий дим. Вони викликали пожежників, але врятувати жінку не вдалося.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Рятувальники наголошують, що у період активного використання електрообігрівачів та подовжувачів важливо стежити за справністю електромережі, не перевантажувати розетки та не залишати увімкнені прилади без нагляду.

