Суд зобов’язав Кременецьку міськраду охороняти старовинне єврейське кладовище
Кременецьку міськраду зобов’язано укласти охоронний договір щодо історичної пам’ятки. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Відповідне рішення ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд.
“Задоволено позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Кременецької міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку історії місцевого значення. Йдеться про Єврейське кладовище XVI-XX ст. на вул. Джерельній-Крейдяній в Кременці, охоронний №3000-Тр, пам’ятка внесена до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України наказом Міністерства культури України №2462 від 14.01.2021”, — повідомили у прокуратурі.
Прокурори встановили, що Єврейське кладовище XVI-XX ст. є об’єктом історичної спадщини, проте міськрада не уклала охоронний договір на нього.
“Це свідчить про порушення інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини та може призвести до руйнування та знищення пам’ятки історії місцевого значення, що є важливим джерелом знань для майбутніх поколінь”, — йдеться у повідомленні.