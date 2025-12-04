Кременецьку міськраду зобов’язано укласти охоронний договір щодо історичної пам’ятки. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідне рішення ухвалив Тернопільський окружний адміністративний суд.

“Задоволено позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Кременецької міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку історії місцевого значення. Йдеться про Єврейське кладовище XVI-XX ст. на вул. Джерельній-Крейдяній в Кременці, охоронний №3000-Тр, пам’ятка внесена до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України наказом Міністерства культури України №2462 від 14.01.2021”, — повідомили у прокуратурі.

Прокурори встановили, що Єврейське кладовище XVI-XX ст. є об’єктом історичної спадщини, проте міськрада не уклала охоронний договір на нього.

“Це свідчить про порушення інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини та може призвести до руйнування та знищення пам’ятки історії місцевого значення, що є важливим джерелом знань для майбутніх поколінь”, — йдеться у повідомленні.

