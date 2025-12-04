До правоохоронців звернулас 24-річна мешканка одного з селищ Тернопільської області.

Заявниця розповіла, що стала жертвою інтернет-шахрайства, пов’язаного з пропозицією підзаробітку в месенджері.

За словами потерпілої, їй у месенджері написав незнайомець і запропонувала легкий спосіб заробітку.

Під приводом нібито участі в онлайн-завданні шахрай переконав жінку здійснити два грошові перекази на невідомий банківський рахунок. Загалом вона втратила 30 382 гривні.

Лише згодом заявниця зрозуміла, що її обманули.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками шахрайства. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та джерела, з яких здійснювався контакт, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як вберегтися від шахраїв

не довіряйте «легким заробіткам» та пропозиціям, що надходять від невідомих користувачів у месенджерах;

ніколи не здійснюйте передоплату особам, з якими не знайомі особисто;

перевіряйте інформацію та за потреби консультуйтеся з фахівцями;

якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції.

