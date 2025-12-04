У Тернополі триває благодійна ініціатива зі збору теплих речей і смаколиків для українських військових. Туристично-інформаційний центр міста організував цей збір, щоб більше людей могли долучитися до доброї справи.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Мешканців закликають до 23 грудня приносити шкарпетки, рукавички, шапки, балаклави, каву, чай, солодощі та грілки. Усі зібрані речі передадуть на передову, аби підтримати наших захисників.

Принести подарунки можна до «Казкової резиденції» на Театральному майдані (трикутний будиночок біля драматичного театру) у п’ятницю, суботу та неділю. Також речі приймають щодня в офісі Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2.

