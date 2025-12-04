Напередодні Дня Святого Миколая викладацький та студентський колективи ЗУНУ долучився до доброчинної акції «Миколай без віку», у межах якої молодь нашого міста разом із працівниками Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідає домівки самотніх літніх людей, щоб передати їм солодкі подарунки та розділити з ними тепло і радість прийдешнього свята.

Для багатьох людей похилого віку це не просто гостинець, а знак памʼяті, підтримки та розуміння того, що поруч є небайдужі люди, які готові завжди допомогти.

«Висловлюємо подяку усім нашим освітянам та студентам Класичного університету Тернополя за активну життєву позицію, зокрема факультету фінансів та обліку (декан – А.Я. Кізима), факультету економіки та управління (декан – А. С. Коцур), профкому працівників ЗУНУ (голова – Р.Ф. Бруханський), ННІНОТ (директор – С. В. Питель), студентській раді студмістечка (голова – Б. Бігарь), університетській раді студентів (голова – В. Гуцуляк) та адміністрації ЗУНУ.

Пам’ятаймо, що добро – це дія, і навіть маленький крок може змінити чийсь день, а подекуди і все життя людини. Долучаючись до добрих справ разом із ТБФ «Карітас», ми поступово, навіть маленькими вчинками, будуємо в Україні культуру милосердя та гуманності», – зазначили у навчальному закладі.

