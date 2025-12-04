Артисти Центр культурних послуг ім. Катерини Рубчакової напередодні свята, якого так весь рік чекає малеча – Дня святого Миколая – підготували неймовірний подарунок – мюзикл «Кражане серце».

Концертна зала була вщент заповнена дітьми – і партер, і балкон. Діти дізнались, що насправді відбувалось в легендарній історії: яку роль в пригодах Ельзи грала Снігова Королева, що приховав від режисерів Олаф і чи може святий Миколай розтопити вічний холод зла?

Втім, після вистави сюрпризи для дітей не завершились. Усі охочі могли поспілкуватись та сфотографуватись із улюбленими героями, щоб закарбувати ці радісні миті надовго.

Окрім радості для діток, завдяки мюзиклу артисти ЦКП ім. К.Рубчакової змогли допомогти українському війську, адже глядачі задонатили 25 400 гривень, із яких 22 400 передадуть благодійному фонду “Покрова Чортків”, а за 3 000 грн оплатять оренду костюмів для проведення вистави, повідомили в міськраді.

