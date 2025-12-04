Тернополянина Анатолія Флісака вважали зниклим безвісти. На жаль, стало відомо: наш земляк загинув на Донеччині. На 43-му році життя… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Флісак Анатолій Анатолійович. Його життя обірвалося на 43-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Анатолій вважався зниклим безвісти з 14 жовтня 2025 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

