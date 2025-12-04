Два молоді футболісти тернопільської «Ниви» – 19-річний Максим Крамарчук та 17-річний Дмитро Дударєв виступатимуть у вищій Тернопільській футзальній лізі сезону-2025/26. Відповідні листи на дозвіл від ФК «Нива» надійшли на адресу Асоціації футболу Тернопільщини 3 грудня.

Максим Крамарчук захищатиме кольори команди «Вікторія» з Великих Бірок, а Максим Дударєв гратиме за тернопільський «Гермес-7-ФАТ». До речі, саме за ці колективи Крамарчук та Дударєв виступали і у минулому футзальному сезоні (2024/25 рр.).

Обидва гравці можуть зіграти за свої футзальні команди вже у неділю, 7 грудня. Саме тоді відбудуться поєдинки 4-го туру вищої футзальної ліги. Однак їх участь у фузальних змаганнях того дня мінімальна, адже обидва, з великою ймовірністю, поїдуть до Запоріжжя на догравання перерваного через повітряну тривогу матчу першої ліги «Металург» – «Нива».

В Асоціації футболу Тернопільщини нагадують: трансферне вікно у Тернопільські футзальній лізі відкрито до 9 грудня.

