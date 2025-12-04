У Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих триває тиждень доброчинності «Поспішай творити добро». Подія присвячена Дню Святого Миколая.

В рамках ініціативи впродовж 4-7 грудня працівники закладу разом із читачами збирають дитячі книжки. Приймають книги у хорошому стані – нові або майже нові.

Всі зібрані книжки передадуть дітям із тернопільського дитячого будинку «Малятко». Запрошуємо долучитися до доброї справи всіх охочих, зазначили в ТМР.

Адреса бібліотеки: бульвар Данила Галицького, 6.

