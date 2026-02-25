До поліцейських надійшла заява від жителя одного з селищ Чортківського району 1971 року народження про те, що він став жертвою шахрайства.

За словами потерпілого, невідома особа під приводом поповнення електронного гаманця на онлайн-платформі переконала його перерахувати кошти для нібито інвестування у криптовалюту.

Довірившись шахраєві, чоловік здійснив декілька транзакцій зі свого банківського рахунку на сторонні невідомі рахунки. Загальна сума переказів склала 165 000 гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Після отримання грошей зв’язок із «представниками платформи» припинився, а доступ до обіцяних прибутків виявився відсутнім.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як не стати жертвою шахрайства

не перераховуйте кошти на невідомі рахунки під обіцянки гарантованого доходу;

перевіряйте інформацію про фінансові платформи через офіційні джерела;

не передавайте стороннім особам реквізити банківських карток та коди підтвердження;

у разі підозри негайно звертайтеся до поліції за номером 102.