Андрій Сапищук із села Росохач на Чортківщині у мирному житті був будівельником. Захищати Україну пішов добровільно. На жаль, серце Героя зупинилось, бо війна не додає ні життя, ні здоров’я. У воїна залишились двоє дітей, мама, брати. Вічна пам’ять…

«Вкотре сумна звістка надійшла до Чортківської громади – на війні помер уродженець села Росохач Сапищук Андрій. Все життя чоловік працював будівельником, їздив на заробітки закордон. Близько двох років тому самостійно виявив бажання долучитися до числа Збройних Сил України.

Андрій служив у маскувальному взводі, мав звання старшого сержанта. 19 лютого чоловік помер поблизу населеного пункту Миколаївка. Залишилося у Героя двоє дітей – донька та син, матір та брати. Вічна пам’ять та шана Герою», – повідомили у Чортківській міській раді.