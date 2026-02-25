Трагедія сталася в приватному будинку в одному із сіл Лановецької громади. Повідомлення про смерть родича під час пожежі надійшло від місцевого жителя 24 лютого близько 9:00.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції та рятувальники. Про це повідомили у ГУНП Тернопільщини.

За попередньою інформацією, потерпілий жив сам та зловживав спиртними напоями. Рідні щодня провідували його. 24 лютого вранці, коли заявник прийшов до нього, то помітив задимлення, а увійшовши до будинку – виявив бездиханне тіло 61-річного чоловіка. Попри вжиті заходи, експерт констатував смерть пенсіонера.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Працівники поліції наголошують, що паління в ліжку є однією з найпоширеніших причин побутових пожеж із летальними наслідками. Недопалок або іскра можуть спричинити займання за лічені хвилини. Рятувальники та правоохоронці закликають громадян не палити в приміщеннях, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню та дотримуватися правил пожежної безпеки.