Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою винуватцю ДТП, у якій загинули двоє працівників ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об’їзній. Нетверезий водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі — співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області віком 35 та 47 років.

Водія, що спричинив ДТП затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).