30 січня о 17:30 до Копичинецької комунальної лікарні госпіталізували двох мешканців Васильковецької територіальної громади — 64-річну жінку та 39-річного чоловіка.

Причиною госпіталізації стало отруєння чадним газом. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Наразі стан потерпілих — задовільний, вони перебувають під наглядом медиків.

За попередніми даними, отруєння виникло внаслідок несправності газового котла.

“Чадний газ — невидима загроза.

Він не має запаху, кольору чи смаку, тому отруєння часто відбувається непомітно”, — зазначили в ДСНС.

Як уберегтися від небезпеки

Рятувальники радять регулярно перевіряти й обслуговувати газові прилади — це мають робити лише фахівці.

Стежте за роботою вентиляції, не перекривайте витяжні канали, провітрюйте приміщення;є. Контролюйте стан димоходів і наявність тяги.

Встановіть детектор чадного газу — він вчасно попередить про небезпеку.