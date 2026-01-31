На Тернопільщині двоє людей отруїлися чадним газом
30 січня о 17:30 до Копичинецької комунальної лікарні госпіталізували двох мешканців Васильковецької територіальної громади — 64-річну жінку та 39-річного чоловіка.
Причиною госпіталізації стало отруєння чадним газом. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Наразі стан потерпілих — задовільний, вони перебувають під наглядом медиків.
За попередніми даними, отруєння виникло внаслідок несправності газового котла.
“Чадний газ — невидима загроза.
Він не має запаху, кольору чи смаку, тому отруєння часто відбувається непомітно”, — зазначили в ДСНС.
Як уберегтися від небезпеки
Рятувальники радять регулярно перевіряти й обслуговувати газові прилади — це мають робити лише фахівці.
Стежте за роботою вентиляції, не перекривайте витяжні канали, провітрюйте приміщення;є. Контролюйте стан димоходів і наявність тяги.
Встановіть детектор чадного газу — він вчасно попередить про небезпеку.