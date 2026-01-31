На 13% зросла середня пенсія за рік і сягла 6 544 грн. Але далеко не всі отримують таку суму: понад третина пенсіонерів живе на близько 3 250 грн, а ще 63 тисячі людей отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму. Ще 261 тисяча живуть на мінімум – 2 361 грн.

Про це повідомляє Opendatabot.

Загалом в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Більшість (73%) отримують виплати за віком, ще 15% – по інвалідності, 7% – через втрату годувальника, 5% – за вислугу років.

Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати, і середня виплата у цих людей трохи більша – 7 160 грн.

Щодо Тернорільщини, то в нашій області найменша пенсія в Україні – у середньому 5063 гривні.