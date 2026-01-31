У 2025 році власники легкових автомобілів преміум-класу спрямували до місцевих бюджетів області понад 5 млн грн транспортного податку. Це – на 1,6 млн грн, або ж у півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Із загальної суми юридичні особи перерахували майже 2,7 млн грн згаданого податку, а громадяни поповнили місцеві бюджети ще на понад 2,3 млн гривень.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками зареєстрованих в Україні легкових автомобілів, що відповідають критеріям оподаткування:

з року їх випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);

середньоринкова вартість авто становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої станом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ставка податку – 25 тисяч гривень на рік за кожне окреме авто.

Мінекономіки щороку, до 1 лютого, на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком на поточний рік.