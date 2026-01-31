Тарасу Казнодію було лише 35 років. Він загинув на Покровському напрямку ще у серпні минулого року. Рідні так сподівалися, що їхній Тарас живий. Але захисник повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З болем і глибоким сумом повідомляємо ще одну трагічну звістку з фронту.

Знову Теребовлянська громада у жалобі. На війні загинув молодший сержант, уродженець села Долина, а нині мешканець села Довге, Казнодій Тарас Володимирович, 10.03.1990 р. н.

Життя захисника обірвалося 20.08.2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі н.п. Гришине Покровського району Донецької області. З цього часу він вважався зниклим безвісти. Лише зараз було ідентифіковано особу Тараса Казнодія. Він служив командиром відділення артилерійського взводу.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого захисника. У цю важку мить поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі перед подвигом Героя, який віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Шановні теребовлянці! Просимо вас завтра, 01.02.2026 (неділя), зустріти з молитвою та лампадками домовину з тілом нашого загиблого Героя Тараса Казнодія, та вшанувати його світлу пам’ять. Час зустрічі — 15:00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая у м. Теребовля). Чин похорону воїна відбудеться того ж дня, 1 лютого у с. Довге.

Герої не вмирають — вони назавжди залишаються у наших серцях.

Вічна і світла пам’ять та слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас», – сумну звістку повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради. .