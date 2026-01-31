У відділення зі стрільби з луку в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №2 імені Юрія Горайського до занять запрошуються школярі таких вікових категорій:

2009–2011 років народження;

2012–2015 років народження.

Стрільба з лука – олімпійський вид спорту, що сприяє розвитку концентрації уваги, витривалості, сили та координації рухів, формує дисципліну та вміння працювати над собою. Тренувальний процес забезпечують досвідчені тренери КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.

Спортивний відбір відбудеться 6 лютого 2026 року о 15:00 у приміщенні КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16.

Запис до спортивних груп здійснюється в електронному форматі – через мобільний додаток «е-Тернопіль» або на «Порталі мешканця». Такий формат дозволяє батькам швидко та без черг подати заявку.

Для реєстрації на спортивні групи дітей у ДЮСШ міста необхідно:

Оновити мобільний додаток «е-Тернопіль» до останньої версії (Android та iOS).

Зареєструватися або увійти у додаток.

У розділі «Профіль – Діти» додати інформацію про дитину.

Або ж зареєструватися на «Порталі мешканця е-Тернопіль» з комп’ютера.