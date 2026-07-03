На Кременеччині рятувальники визволили сімох людей із зони підтоплення.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, 2 липня близько 19:00 внаслідок інтенсивних опадів у селі Горинка різко піднявся рівень води в місцевій річці. Через це затопило три домогосподарства, а вода частково вийшла на проїжджу частину автомобільної дороги М-19 та прилеглу територію.

У зоні підтоплення опинилися семеро людей, серед яких троє дітей.

До місця події оперативно прибули рятувальники. За допомогою плавзасобів, рятувальних мотузок та підручних засобів надзвичайники визволили всіх сімох людей і доправили їх у безпечне місце.

Врятованих оглянули працівники екстреної медичної допомоги. Люди перебували у свідомості, їхній стан — задовільний.

Уже станом на 22:00 рівень води суттєво знизився. Загрози для населення немає, додали у Службі порятунку.