За 17 тис доларів США обіцяв переправити до Польщі поза пунктами пропуску – підозрюють жителя Івано-Франківщини

На Тернопільщині викрили жителя Івано-Франківської області, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками шукав клієнтів, які хотіли виїхати з країни під час воєнного стану, інструктував їх, забезпечував транспортом та обіцяв безпечний перехід.

На початку червня 2026 року він знайшов чергового «клієнта» та оцінив свої послуги у 17 000 доларів США. За ці гроші фігурант гарантував чоловікові безперешкодну мандрівку до Польщі поза офіційними пунктами пропуску.

Для конспірації організатор пропонував клієнту купити новий мобільний телефон, детально розписував план дій та запевняв, що завдяки особистим знайомствам військовозобов’язаного без проблем пропустять повз пункт пропуску.

У середині червня підозрюваний прибув до Тернополя на власному автомобілі Nissan Altima для зустрічі з клієнтом.

Одразу після проведення фінального інструктажу та отримання всієї суми хабаря — 17 000 доларів США — чоловіка затримали правоохоронці.

Наразі жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України) та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовцями на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та в обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди. (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування, що здійснюють слідчі Тернопільського РУП, за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в області триває. Розшукують інших осіб, які причетні до цієї схеми.