Василь Росоха (Росомаха) став на захист України у найважчий для неї час. Але війна забирає життя і здоров’я. Василю назавжди буде лише 39 років. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом і невимовним болем повідомляємо про передчасну смерть нашого земляка, уродженця села Травотолоки — Василя Миколайовича РОСОХИ, 08 грудня 1986 року народження.

Передчасно згасло життя людини, яка була учасником бойових дій та стала на захист України у найважчий для неї час. Ця втрата є болючою для всієї громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав та любив Василя Миколайовича. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам’ять про Василя Миколайовича назавжди житиме у серцях земляків. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним — сили пережити це непоправне горе. Вічна пам’ять», – повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів.

Сьогодні громада зустрічає кортеж із тілом померлого учасника бойових дій — Василя Миколайовича Росохи («Росомахи»). Він пройшов найважчі бої на фронті, віддав своє здоров’я заради нашого спокою та мирного життя. На жаль, життя Василя передчасно обірвалося вже вдома. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!