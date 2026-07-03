Пожежа виникла поблизу села Конопківка Микулинецької територіальної громади.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, там окремими осередками горіли зернові на корені — полум’я охопило 1 га поля.

Разом із підрозділами ДСНС до гасіння залучили трактор із цистерною та техніку місцевих господарств. Спільними зусиллями пожежу зупинили й не допустили її поширення на значну площу — вдалося врятувати 42 га посівів.

За попередніми даними, загоряння спричинив удар блискавки.

“Будьте обережними під час негоди та пожежонебезпечного періоду. У разі загрози телефонуйте 101”, — зазначили в ДСНС Тернопільщини.