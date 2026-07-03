У селі Бариш Бучацької громади несподівано зайнялося лелече гніздо на електроопорі.

Про це повідомляють у пресслужбі обласного управління ДСНС.

Загорання сталося 2 липня. Нагадаємо, також вчора рятувальники гасили пожежу на полі поблизу села Конопківка Микулинецької громади. Спалахнула пожежа, за попередніми даними, від удару блискавки, адже Тернопільщиною після 36-градусної спеки пройшли сильні дощі.

Як повідомляв Наш ДЕНЬ, у селі Горинка Кременецької громади підтопило три домогосподарства, частину траси М-19 та прилеглу територію. З водяної пастки рятувальники визволили семеро людей, серед них трьох дітей.

Фото ілюстративне.