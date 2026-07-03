Під час засідання чергової 58-ї сесії місцеві депутати взяли до відома постанову Тернопільської міської територіальної виборчої комісії Тернопільського району Тернопільської області від 11 червня 2026 року №114 та визнали повноваження Мирослави Іванівни Гурик як депутата Тернопільської міської ради восьмого скликання.

Про це повідомили у ТМР.

Мирослава Гурик отримала депутатський мандат замість Христини Феціци, яка була обрана депутаткою Тернопільської міської ради у 2020 році від політичної партії «Європейська Солідарність». У 2024 році Христина Феціца достроково склала депутатські повноваження.

Мирослава Гурик – кандидат історичних наук, доцент Західноукраїнського національного університету, академік Академії політико-правових наук України.

Рішенням міської ради новообрану депутатку також включено до складу постійної комісії Тернопільської міської ради з гуманітарних питань.