Старший матрос Володимир Сторожук загинув на пекельній Донеччині ще у квітні 2025-го. Рідні до останнього сподівалися, молилися, чекали. На жаль, Володимир повертається на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що стало відомо про загибель ще одного Захисника України, жителя Заліщицької громади старшого матроса Володимира Васильовича Сторожука.

З 1 квітня 2025 року Володимир Сторожук вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. На жаль, відповідно до офіційного сповіщення військової частини, Захисника ідентифіковано. Датою його загибелі визначено 1 квітня 2025 року.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловлює щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Володимира. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою України», – повідомили у Заліщицькій міській раді.