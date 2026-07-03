На Тернопільщині в березні 2026 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ, організацій із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила 23 515 грн.

Це на 14% більше, ніж у попередньому місяці, та становить 77,5% відповідного показника в Україні (30 356 грн), повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 38 161 грн. Це у 1,6 раза більше за середній показник в області та у 4,4 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8 647 грн).

Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 46,4% середнього показника по області і становили 10 900 грн.

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області становила 25,0 млн грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,3 млн грн, що становить 65,1% від загальної суми.