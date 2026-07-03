Максиму Іщуку назавжди буде лише 21 рік. Золота дитина, надія рідних. Максим загинув під Волновахою у березні 2025-го. Відтоді більше року важкого чекання та надії. На жаль, молоденький Воїн повертається додому на щиті. Легких небесних хмарин тобі, Максиме! Вічна та світла пам’ять!

«З глибоким сумом сповіщаємо, що 21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинопіль Волноваського району Донецької області загинув Іщук Максим Миколайович.

Максим народився 21 квітня 2003 року. Він був справжнім патріотом, мужньо виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху. Старший матрос Максим Іщук служив на посаді старшого стрільця-оператора відділення морської піхоти.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце молодої людини, сина, брата, захисника. Світла та вічна пам’ять Герою, який став до лав небесного воїнства. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті нашої громади та всієї України», – повідомили у Почаївській міській раді.