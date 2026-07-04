Під час засідання чергової 58-ї сесії місцеві депутати внесли доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до рішення, відтепер на території міських парків заборонено в’їзд, рух та розміщення транспортних засобів.

“Водночас для забезпечення діяльності об’єктів господарювання, розташованих у парках, підвезення товарів і обладнання здійснюватиметься лише у спеціально визначений час”, — повідомили у Тернопільській міській раді.

Інформацію про дозволені години в’їзду розміщуватимуть на спеціальних інформаційних табличках біля в’їздів до парків.