Відбулося урочисте установче засідання Регіонального молодіжного конгресу Тернопільщини, створеного в межах загальнонаціональної ініціативи Президента України Володимира Зеленського та спрямованого на створення інструменту впливу молоді та залучення її до ухвалення рішень та розвитку громад.

Головою Конгресу став студент навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Гаврилишина, делегат від Тернопільської міської територіальної громади та голова Тернопільської молодіжної міської ради – Валентин Пижик.

До складу Конгресу увійшли представники територіальних громад, студентського самоврядування, молодіжних рад і громадських організацій області.

Валентин Пижик також представлятиме Тернопільську область на загальнонаціональному рівні у Палаті регіональних молодіжних конгресів при Президентові України.