З численними травмами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 19-річного тернополянина. Травми юнак отримав у дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 20 січня близько 18:40 в селищі Велика Березовиця, повідомляє поліція Тернопільщини.

За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, врізався у вантажівку МАN.

Кермувальнику буса надали меддопомогу без госпіталізції. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції з’ясовують причини ДТП.