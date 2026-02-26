Поліцейські вилучили у жителя Чортківського району чотири бойові гранати.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



Під час заходів із протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів співробітники відділення поліції №3 м. Гусятин отримали оперативну інформацію про те, що житель одного із сіл Чортківського району займається збутом заборонених вибухонебезпечних предметів.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта правоохоронці вилучили 4 бойові гранати із запалами до них. Поліцейські встановлюють походження боєприпасів.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї чи боєприпасів – це тяжкий злочин, проте особи, які добровільно задекларують зброю, боєприпаси або вибухові речовини, звільняються від кримінальної відповідальності.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна у таких підрозділах поліції:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 46), тел.: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), тел.: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), тел.: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), тел.: 068-291-93-07.

