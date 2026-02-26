Жінка, яка умисно виколола око трирічному синові заради соціальних виплат, проведе за ґратами 7,5 років.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму трирічному синові.

Вироком суду їй призначено 7 років і 6 місяців позбавлення волі за злочин, вчинений із особливою жорстокістю, що призвів до втрати дитиною органу зору та стійкої втрати працездатності (ч. 2 ст. 121 КК України). Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

Трагедія сталася в одній із лікарень області у листопаді 2019 року. Перебуваючи з малюком у медзакладі, матір переконувала лікарів, що у сина нібито інфекційне захворювання. Однак медики діагноз не підтвердили.

“Замість того, щоб зрадіти одужанню дитини, жінка влаштовувала скандал та наполягала на наявності хвороби. Вона не працювала і жила за рахунок соціальних виплат, тож розраховувала на їх отримання через «недугу» сина. Дочекавшись моменту, коли поруч нікого не було, жінка медичною голкою навмисно пошкодила дитині очне яблуко”, — розповіли у прокуратурі.

Через тяжку травму хлопчик осліп на одне око.

Крім реального строку покарання, суд задовольнив цивільні позови про відшкодування витрат на лікування потерпілого та стягнув 600 тис. грн моральної шкоди на користь дитини.

Захист засудженої оскаржував вирок у касаційному порядку, однак Верховний Суд залишив скаргу без задоволення.

Захист засудженої оскаржував вирок у касаційному порядку, однак Верховний Суд залишив скаргу без задоволення.