23 лютого в області – хмарно з проясненнями. Опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 1-6 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 2-4 градуси тепла.