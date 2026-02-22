Жорстока війна обірвала ще одне життя. Згасла ще одна усмішка… На Сумщині прийняв свій останній бій Сергій Заболотний. Світла і вічна пам’ять українському Воїну!

«З глибоким смутком сповіщаємо, що російсько-українська війна забрала ще одного нашого земляка – мешканця села Доброводи Сергія Заболотного, 1967 р. н.

Сержант був командиром відділення мінометного взводу.

Загинув 19 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Порозок, що на Сумщині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна. Розділяємо цей невимовний біль втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатися через село Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 23 лютого, о 13 годині. Після спільної молитви колона вирушить до рідної оселі захисника у село Доброводи, далі – до місцевої церкви Святої Великомучениці Параскеви П’ятниці, де відправлять парастас.

Чин похорону – у вівторок, 24 лютого, об 11 годині.

Просимо прийти і віддати належну шану нашому Герою, який поклав на вітар перемоги власне життя», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.