Жінка влаштувала вибух у Львові, поблизу ТЦ «Магнус», що в центрі міста, в ніч на 22 лютого. Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області (підозрювана на фото). За вказівкою так званого «куратора» спецслужб рф вона виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях. Подробиці повідомила пресслужба Нацполіції.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

Підозрювану затримали у прикордонному районі міста Старий Самбір.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

У справі про теракт у Львові з’явилися нові деталі. За попередніми даними, підозрювана придбала компоненти для вибухівки в одному з місцевих будівельних гіпермаркетів.

«Нові деталі жахливого теракту у Львові свідчать про те, що підозрювана готувалася», – пише журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

За інформацією журналіста, підозрювана придбала необхідні компоненти в одному з великих будівельних гіпермаркетів міста. Окрім побутової хімії, вона купила значну кількість металевих елементів – цвяхів, болтів та гайок, які згодом були використані як уражаючі елементи у вибуховому пристрої.

Як повідомляє Глагола, правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження магазину. На них зафіксовано момент придбання товарів, які, ймовірно, стали складовими саморобного вибухового пристрою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.