Півтора року надії і сподівань, щирих молитов рідних. На жаль, Дмитро Войцішевський із села Бірки Шумської громади загинув ще у червні 2024-го під Покровськом. Був доброю, щирою людиною, мужнім воїном, нагороджений різними відзнаками за сміливість на фронті. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася загибель жителя села Бірки Войцішевського Дмитра Ярославовича, 1967 року народження.

Дмитро був працьовитою та доброю людиною, завжди допомагав рідним та односельцям.

У війську захисник служив командиром бойової машини. За високий професіоналізм та майстерність при виконанні обов’язків був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та грамотою від командира 110-ї окремої механізованої бригади.

10 червня 2024 року рідні отримали сповіщення, що Дмитро зник безвісти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу. Тривалий час близькі жили в надії на добру звістку, проте дива не сталося. Життя Героя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Дмитра. Вічна пам’ять і слава Герою!» – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.