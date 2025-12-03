На Тернопільщині триває кампанія декларування зброї, яка дозволяє громадянам легально без жодних санкцій передати на облік незареєстровану або знайдену зброю, боєприпаси та набої.



Від початку кампанії мешканці області вже задекларували 300 одиниць зброї, а також десятки тисяч набоїв.



За словами начальника сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степана Джинджиристого, серед зданої та задекларованої зброї – 84 автомати, 12 пістолетів, 56 нарізних карабінів, 1 комбінована зброя та 147 гладкоствольних рушниць. Разом із цим громадяни передали на облік і понад 77 тисяч набоїв.



Правоохоронці наголошують, що мета даної кампанії – зменшення кількості нелегальної зброї та підвищення безпеки в регіоні. Власники зброї та набоїв, які добровільно звернуться до підрозділів поліції, уникнуть відповідальності за незаконне зберігання небезпечного арсеналу.





