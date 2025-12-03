У центрі політологічних студій для студентів спеціальності “Політологія” кафедри політології та філософії ім. Сергія Коновала ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ в межах курсу “Світова політична історія” відбувся фаховий тренінг, організований кандидатом історичних наук, доцентом кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала Мирославою Гурик та аспірантом кафедри Андрієм Приймичем.

Тренінг проводив Віктор Мицько – історик-краєзнавець, директор Слов’янського ЗЗСО №11 та заступник голови СМО “Просвіта”.

Тема тренінгу – “Україна і світова політика: крізь призму історії”. Майбутні політологи поглянули на становлення нашої держави не як на ізольований процес, а як на невіддільну частину глобальних геополітичних змін. Спікер запропонував студентам історичну ретроспективу, тому розповідь охопила ключові етапи державотворення: Русь та її місце в середньовічній Європі; козацтво як військово-політична сила; “Весну народів”; пробудження національної свідомості у XIX столітті, а також світовий порядок під час Першої світової війни і процеси, що призвели до розпаду срср й відновлення незалежності.

Пан Віктор проводив кореляцію між подіями в Україні та тогочасними процесами на світовій арені, що дозволило студентам побачити причинно-наслідкові зв’язки та зрозуміти, як саме світова спільнота впливала на українську історію, і як Україна, своєю чергою, впливала на світ.

Такий підхід допоміг студентам краще зрозуміти витоки сучасних міжнародних конфліктів та перспективи їх вирішення.

