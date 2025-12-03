До співробітників поліції 28 листопада надійшла заява від 52-річного жителя одного із обласних центрів України про вчинення щодо нього шахрайських дій.



Чоловік повідомив, що впродовж двох місяців невідома особа, спілкуючись із ним через месенджер, ввела його в оману під приводом організації перевезення автомобіля з-за кордону.



За словами потерпілого, шахрай переконав його у необхідності внести оплату за «послуги», після чого заявник самостійно перерахував грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи.



Окрім цього, на території АЗС, що знаходиться по одній з вулиць у місті Тернополі потерпілий особисто передав зловмиснику кошти готівкою.



Загальна сума завданих збитків становить 285 000 гривень.



Правоохоронці розпочали перевірку за даним фактом. Встановлюються особа шахрая, його місцеперебування та інші можливі епізоди злочинної діяльності.



Поліція закликає громадян бути обачними під час фінансових операцій у мережі та ретельно перевіряти будь-яку інформацію, особливо коли йдеться про передоплату або передачу коштів незнайомим людям.



У разі найменших сумнівів слід негайно звертатися до поліції.





