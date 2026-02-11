12 лютого в області – хмарно. Невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 0-5 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-4 градуси тепла.