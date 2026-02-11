У Тернополі, на вулиці Соломії Крушельницької, патрульні зупинили вчора автомобіль Hyundai.

Під час спілкування з кермувальницею інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в медичному закладі вона відмовилась.

Протягом року жінка вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння та є позбавленою права керування на 10 років. Крім того, вона не виконувала рішення суду щодо позбавлення права керування, а за це передбачена кримінальна відповідальність.

Тож на порушницю склали адміністративні матеріали:

ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, позбавленою права керування) КУпАП;

ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягалася до відповідальності) КУпАП.

За невиконання рішення суду патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, повідомили в обласній патрульній поліції.