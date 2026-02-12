Іван Кренцель, житель селища Велика Березовиця, брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Ліберії. З 2014 до 2016-го воював у АТО. З початком повномасштабного вторгнення без вагань став на захист Батьківщини. Останній свій бій прийняв на Запоріжжі. Захисникові було лише 47 років. В Івана залишились дружина Надія, 6-річний син, мама Олександра, сестри – Галина та Катерина… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановні мешканці Великоберезовицької громади.

З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату для громади.

На фронті, захищаючи рідну землю від російського окупанта, загинув житель Великої Березовиці – Кренцель Іван Зеновійович

Воїн Іван народився 16 січня 1979 року у селі Велика Лука. У 1986 році з батьками переїхав до Тернополя та навчався у тернопільській школі №23. Проходив строкову службу у морському флоті. Після того приєднався до тернопільської артилерійської бригади. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Ліберії. З 2014 до 2016 воював у зоні АТО. Після служби створив сімʼю та проживав у Великій Березовиці.

З початком повномасштабного вторгнення Іван без вагань взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини. Воював на різних напрямках фронту.

Кренцель Іван Зеновійович був старшим техніком батареї звукометричної розвідки дивізіону артилерійської розвідки військової частини А3215. Він сумлінно виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним присязі та Україні до останнього подиху.

Із 26 січня 2026 року вважався зниклим безвісти, але, на жаль, 11 лютого підтвердилась загибель воїна. Іван Зеновійович загинув виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Гірке Запорізької області.

У полеглого Героя залишилась дружина Надія, шестирічний син, мама Олександра, сестри – Галина та Катерина.

Ще одна українська родина втратила найдорожче. Іван віддав найцінніше – своє життя – за нашу свободу, за право жити під мирним небом на своїй землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у жалобі. Світла пам’ять та вічна шана Герою!» – написали у Великоберезовицькій селищній раді.