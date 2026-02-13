Горе прийшло у ще одну родину. Під час виконання службових обовʼязків на Житомирщині загинув Дмитро Костюк із Тернопільини. Вічна та світла пам’ять!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Костюк Дмитро Степанович загинув під час виконання службових обовʼязків 12 лютого у Житомирській області.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.