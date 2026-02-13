Судитимуть жителів Чортківського району за незаконну порубку дерев на майже 150 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох жителів Чортківського району Тернопільської області, обвинувачених у незаконній порубці дерев у лісі ( ч. 1 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2025 року двоє жителів Чортківського району перебуваючи у лісовому масиві Скала-Подільського лісництва Чортківського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», без передбаченого законом спеціального дозволу здійснили незаконну порубку дерев.

Внаслідок протиправних дій навколишньому довкіллю заподіяно шкоду на суму майже 150 тис. грн.

Довідково: У 2025 році прокурори Тернопільщини скерували до суду справи за фактами 49 незаконних порубок лісу, у 2026 році – за фактами 14 порубок.