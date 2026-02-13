Уперше в залах Тернопільського обласного художнього музею одночасно експонуються твори трьох художників із діаспори: Володимира Савчака, Христини Куріци, Діонізія Шолдри.

Володимир Савчак – живописець, народився у 1911 році в місті Бережани. У 1930 році їде у Львів, де вступає у Львівський університет. У 1935 році переїжджає у Вільно, де вступає та навчається в студії мистецтв академії до 1939-го. Там знайомиться з Варшавською академією мистецтв і буває на літніх мистецьких таборах.

Під час війни викладає малювання у Бережанській гімназії. Спершу емігрує до Німеччини, згодом до Австралії (1948 р.).

Працював учителем мистецтва в школі і католицькій Місії св. Тереси, що була створена для опіки над аборигенами.

Персональні виставки: Австралія, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго.

Член Спілки Українських образотворчих мистців Австралії (1972 р).Малював в техніці акварелі, пастелі, акриліку.

Помер у 2007році, похований у Львові.

Христина Куріца-Ціммерман народилася у 1937 році в селі Настасів. Живописець, графік.

У 1943 році виїхала до Австрії. Від 1959-го – у Відні, де закінчила Академію Мистецтв (1967). Авторка абстрактних композицій у гарячих кольорах, гобеленів у декоративному стилі на основі рослинних орнаментів. Власний стиль отримав назву “новий позитивізм”. Учасниця виставок із 1970 року в Мюнхені, Відні, Львові, Києві. У 1989 році приїздить у Тернопіль. Твори зберігаються в музеях Тернополя, Львова та Києва.

Діонізій Шолдра – український живописець, архітектор та реставратор.

Народився у Тернополі в 1925 році. У 1944-у виїхав у Європу, в Інсбрук, де навчався малярству. Опісля у Віденській академії студіював реставрацію.

Емігрує у Північну Америку. З 1952 року стає членом Об’єднання Митців Українців в Америці. У Нью- Йорку в 1975-у відкриває реставраційне ательє, де реставрує твори відомих художників, зокрема Сальвадора Далі, з яким був особисто знайомий.

У 1992-1993рр. повернувся до Тернополя, де в Художньому музеї працював реставратором і очолив реставраційну майстерню.

Часто його називали маляром неба і самітніх дерев.

Помер у Тернополі в 1995 році.

Художній музей запрошує тернополян та гостей міста відвідати експозицію.

Підготувала Оксана МАЦЬКІВ, провідна наукова співробітниця музею.