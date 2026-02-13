На Чортківщині під час пожежі виявили тіло жінки. Нещастя сталося 12 лютого, розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“О 16:23 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Коцюбинці Чортківського району. Загоряння виникло в господарській будівлі на площі 2 м.кв”, — розповіли у Службі порятунку.

Вогонь знищиі меблі та речі домашнього вжитку. Будівлю вдалося врятувати від повного знищення.

“На жаль, на місці пожежі виявили тіло власниці домогосподарства, громадянки 1946 року народження”, — зазначили в ДСНС.

Рятувальники наголошують, що від початку року в області внаслідок пожеж загинули вже 17 людей. Як свідчить статистика, основною причиною трагічних випадків залишається людська недбалість та порушення правил пожежної безпеки у побуті.

ДСНС нагадує про необхідність неухильного дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Не паліть у ліжку — це одна з найпоширеніших причин пожеж із летальними наслідками. Слідкуйте за електромережею: не перевантажуйте її та не використовуйте несправні або саморобні електроприлади. Перевіряйте пічне опалення: своєчасно очищайте димоходи, зашпаровуйте тріщини та використовуйте металевий лист перед топковим отвором. Не залишайте без нагляду увімкнені обігрівачі та газові прилади.

“Приділіть увагу літнім людям: допоможіть їм перевірити безпечність їхніх домівок. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101”, — наголосили в ДСНС Тернопільщини.