Про загорання тепловоза на залізничному переїзді поблизу м’ясокомбінату в селі Острів Тернопільського району надійшло повідомлення від машиніста локомотивного депо 5 березня близько 18:00. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час виконання робіт машиніст разом із помічником рухалися головною колією тепловозом з вагонами, завантаженими щебенем.

Потяг прямував за маршрутом Тернопіль – Микулинці.

На залізничному перегоні Велика Березовиця – Прошова машиніст помітив загоряння в моторному відсіку локомотива.

Працівник залізниці застосував екстрене гальмування та разом із помічником розпочав гасити пожежу, викликавши рятувальників.

Як розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області, площа пожежі становила 20 м. кв. Рятувальники ліквідували загоряння моторного відсіку та врятували локомотив.

У результаті інциденту жертв немає. Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує усі обставини події.