Поблизу Тернополя під час руху загорівся локомотив: поліція з’ясовує причини
Про загорання тепловоза на залізничному переїзді поблизу м’ясокомбінату в селі Острів Тернопільського району надійшло повідомлення від машиніста локомотивного депо 5 березня близько 18:00. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Під час виконання робіт машиніст разом із помічником рухалися головною колією тепловозом з вагонами, завантаженими щебенем.
Потяг прямував за маршрутом Тернопіль – Микулинці.
На залізничному перегоні Велика Березовиця – Прошова машиніст помітив загоряння в моторному відсіку локомотива.
Працівник залізниці застосував екстрене гальмування та разом із помічником розпочав гасити пожежу, викликавши рятувальників.
Як розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області, площа пожежі становила 20 м. кв. Рятувальники ліквідували загоряння моторного відсіку та врятували локомотив.
У результаті інциденту жертв немає. Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує усі обставини події.