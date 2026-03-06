Володимир Теренда із села Новосілка Скалатської громади пережив майже три роки важких випробувань у російському полоні. І ось нарешті вдома. Бажаємо швидкого відновлення сил на рідній землі!

«Велика радість прийшла в нашу громаду. Після майже трьох років важких випробувань додому повернувся військовослужбовець із села Новосілка – Володимир Теренда. Він був у полоні з 21 червня 2023 року.

Це повернення стало частиною масштабного обміну, в межах якого Україна повернула ще 200 своїх захисників. Обмін відбувся завдяки виконанню першого етапу домовленостей, досягнутих під час міжнародних переговорів у Женеві.

Серед звільнених – бійці різних родів військ: Сухопутних військ, Військово-морських та Повітряних сил, Сил безпілотних систем. Представники територіальної оборони, десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Вісім військовослужбовців – із Тернопільського району, зокрема з Бережанської, Бучацької, Борщівської громад, м. Чортків. І серед них – наш земляк.

Володимир Теренда прожив у полоні 944 дні. Це час, який неможливо уявити й передати словами. Сьогодні ми радіємо разом із вами і віримо, що кожен наш захисник обов’язково повернеться додому. Бажаємо міцного здоров’я, сил, спокою в душі й тепла рідного дому», – повідомили у Скалатській міській раді.